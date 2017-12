Grzegorz Krychowiak komentuje swój występ w meczu z Liverpoolem i odważnie zapowiada: Możemy wygrać z Manchesterem United

Ilkay Gundogan, Grzegorz Krychowiak i Yaya Toure (DAVID DAVIES/AP)

Grzegorz Krychowiak wrócił do pierwszego składu West Bromwich Albion. Reprezentant Polski po dwóch meczach przerwy znalazł się w podstawowej jedenastce The Baggies na mecz z Liverpoolem (0-0). - To był trudny mecz, ale najważniejsze, że zdobyliśmy punkty - powiedział po spotkaniu.

