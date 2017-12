Leśko kontra Naruszczka na FEN 20!

Bartosz Leśko VS. Marcin Naruszczka (materiały prasowe)

Znamy nazwisko rywala, z którym zmierzy się Bartosz Leśko (6-0-1, 2 KO, 3 SUB) na gali FEN 20 "Next Level". Zawodnik z Trójmiasta skrzyżuje pięści z Marcinem Naruszczką (18-8, 7 KO, 2 SUB). Limit wagowy w tym pojedynku to 84 kilogramy.

REKLAMA