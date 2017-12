LaLiga. Odejście kluczowego piłkarza Barcelony przesądzone. Javier Mascherano zagra w Chinach

Javier Mascherano w Chinach będzie mógł liczyć na bardzo duże - większe niż w Barcelonie - zarobki. 32-letni obrońca w Hebei będzie zarabiał 7 milionów euro rocznie, a wicemistrzowie Hiszpanii otrzymają za niego 6 mln euro.

- Myślę, że mój czas w Barcelonie dobiega końca. Po takim czasie spędzonym tutaj nie mogę dać z siebie więcej dla tego klubu. Spędziłem tu najlepsze lata swojej kariery i nigdy ich nie zapomnę. Jestem jedną z tych osób, które uważają, że powinno się wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Chcę zakończyć moją przygodę z zespołem w odpowiednim momencie - mówił ostatnio Javier Mascherano.

Reprezentant Argentyny w Barcelonie występuje od sierpnia 2010 roku. Od tamtej pory w barwach Blaugrany rozegrał 331 spotkań.

- W moim przypadku to wskazane, bym odszedł w odpowiedniej chwili, ponieważ kiedy opuszczałem Liverpool, to nie był właściwy czas, co mi się nie podobało. Nie lubiłem uczucia, że w razie powrotu do Liverpoolu czułbym toksyczną atmosferę. Nie chcę, by podobnie stało się z Barceloną.

Pomimo zgody szefów klubu, odejście Mascherano może stanowić spory problem dla Ernesto Valverde, który już teraz narzeka na deficyt środkowych obrońców. Wygląda więc na to, że w styczniu Blaugrana będzie poszukiwać nowych defensorów. Mówi się o tym, że klub jest zainteresowany Kalidou Koulibalym z Napoli i Yerrym Miną z Palmeiras.