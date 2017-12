Łukasz Fabiański nie zatrzymał Manchesteru City. Guardiola z kolejnym rekordem

Fabiański wyciągał piłkę z bramki po trafieniach Silvy (dwukrotnie), De Bruyne oraz Aguero. Zespół Polaka przegrał po raz szósty na własnym stadionie, a w sumie w 17 kolejkach zdobył tylko 12 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Premier League.

Manchester City jest dokładnie po drugiej stronie tabeli. Dla drużyny trenera Pepa Guardioli było to 15. zwycięstwo z rzędu. Takiej serii w historii Premier League nie miał nikt. Do tej pory najwięcej meczów z rzędu wygrali piłkarze Arsenalu, a było to 15 lat temu.

Co więcej, Guardiola dzierży rekordowe serie jako trener także w Niemczech, gdzie z Bayernem wygrał 19 spotkań z rzędu w sezonie 2013/2014 oraz w Hiszpanii, gdzie prowadząc Barcelonę zalicz serię 16. kolejnych triumfów (sezon 2010/2011).

Manchester City jest liderem Premier League z przewagą 11 punktów nad swoim lokalnym rywalem Manchesterem United. Trzecie miejsce zajmuje Chelsea, która traci aż 14 punktów.