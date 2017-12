KMŚ. Skra pewna udziału w półfinale! Srećko Lisinac liderem drużyny

Droga PGE Skry Bełchatów do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata wydaje się łatwiejsza niż ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W drugim dniu turnieju drużyna Roberto Piazzy rywalizowała z Personal Bolivar, który dzień wcześniej poniósł porażkę z Zenitem Kazań.

Argentyński zespół rozpoczął mecz dobrze, szczególnie jeśli chodzi o atak Theo Lopesa i Milosa Nikica. Obaj zawodnicy byli najczęściej punktującymi zawodnikami po stronie Bolivaru (zdobyli kolejno 16 i 10 punktów), a Skra przegrała partię przez zdecydowanie słabszą zagrywkę (6 bezpośrednich błędów, nie odrzucała rywali od siatki).

Gospodarzom dużo dała zmiana Milada Ebadipoura na Nikołaja Penczewa – Bułgar uspokoił przyjęcie zespołu, co przełożyło się również na większą stabilność ataku drużyny. Kiedy Srećko Lisinac dołożył do tego pipe'y z szóstej strefy i trudną zagrywkę, Skra bez problemu pokonała Personal 25:15.

Większych emocji nie było już do końca spotkania. W każdym z dwóch pozostałych setów gospodarze po wyrównanym początku uzyskiwali przewagę w połowie partii i choć rywalom udawało się częściowo odrobić straty, to nie przekładało się to na końcowy wynik.

Warto podkreślić, że było to kolejne dobre spotkanie Grzegorza Łomacza, który starał się równomiernie dystrybuować piłki do poszczególnych zawodników. W ataku nie zawiedli go ani Bartosz Bednorz (17 punktów), ani Lisinac (16) czy też Wlazły (13) i Penczew (8).