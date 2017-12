Lewandowski daje zwycięstwo i zapisuje się w historii Bundesligi

Bayern od początku miał ogromną przewagę nad FC Koeln, w którym grał Paweł Olkowski. Polski piłkarz zagrał bardzo przyzwoicie, o czym kilka razy przekonał się Franck Ribery, któremu Olkowski zabierał piłkę.

W Bayernie mocno wyróżniał się Robert Lewandowski. Polak od początku miał chrapkę na gole, które umożliwiłby mu pogoń za Messim i Ronaldo w klasyfikacji najlepszych strzelców 2017 roku. Argentyńczyk i Portugalczyk mieli bowiem jedno trafienie więcej (53 bramki, a Lewandowski 52 gole w 2017 roku). Marzenia Polaka ziściły się w 60 minucie. Napastnik dostał świetne podanie i wpakował futbolówkę do bramki.

W kolejnych minutach Polak dalej wykazywał olbrzymią chęć do gry i często strzelał na bramkę rywali, ale jego próby były bardzo niecelne.

Lewandowski strzelił swojego gola nr 166 w Bundeslidze, co oznacza, że Polak wskoczył do TOP 10 strzelców w historii Bundesligi (ex aequo z Hannesem Löhrem).

Gol z FC Koeln oznacza, że Polak ma też 53 bramki w 2017 roku. Udało mu się tego dokonać w zaledwie 53 meczach. Leo Messi również ma 53 bramki, ale potrzebował do tego 60 spotkań. Cristiano Ronaldo ma 53 bramki w 58 meczach.