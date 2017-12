Ojciec Roberta Kubicy: Nic jeszcze nie jest przesądzone

We wtorek włoskie media poinformowały, że Robert Kubica stracił już szanse na angaż w Formule 1 i drugie miejsce w Williamsie zajmie Sergiej Sirotkin. W środę portal gptoday.com napisał, że ostateczna decyzja zapadnie w piątek.

W rozmowie ze SportoweFakty.pl ojciec Roberta Kubicy przyznaje, że sprawa przejścia Kubicy do Williamsa nie jest jeszcze zakończona. - Ciągle walczymy, żeby to Robert pojechał dla Williamsa. Nie wszystko jest stracone. (...). Jeśli nie będzie decyzji przed świętami, to znaczy, że przynajmniej daliśmy jeszcze władzom Williamsa do myślenia. Podejmujemy działania, które mają przekonać do tego, by postawić na Roberta.

Według różnych plotek, Kubica stracił już szanse na fotel Williamsa w sezonie 2018, ale słowa ojca kierowcy rzucają nowe światło na tę sprawę.

Według różnych plotek, informacja o tym, że Robert Kubica stracił już szanse na powrót do F1 miała być dodatkową zachętą dla sponsorów Polaka, by ci wyłożyli jeszcze większe pieniądze.

Jak zakończy się długa saga z Polakiem powinniśmy przekonać się już w piątek.