KMŚ. Mecz niewykorzystanych szans ZAKSY. Kędzierzynianie przegrali z Lube po tie-breaku

Sporo obaw przed meczem ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cucine Lube Civitanova mogli mieć fani drużyny prowadzonej przez Andreę Gardiniego. Gospodarze mieli za sobą długie, pięciosetowe spotkanie z Sarmayeh Bankiem i ich środowym rywalem miał być teoretycznie mocniejszy zespół z Włoch.

ZAKSA zaczęła jednak nieźle. Po początkowych kłopotach w secie otwarcia (7:11), odrobiła straty dzięki punktowym obiciom o blok Maurice Torresa i błędom Cucine. Trwającą do stanu 20:20 wyrównaną rywalizację przerwały skuteczny atak Sama Deroo i blok Łukasza Wiśniewskiego na Cesterze. Najwięcej kontrowersji wzbudziło natomiast wskazanie niesionej piłki Sanderowi w ostatniej akcji tej partii (25:21).

Mniej szczęścia miejscowi mieli w kolejnym secie, kiedy zemściła się na nich spora liczba niedociągnięć i dobra gra środkiem Cucine (w szczególności Candellaro). Rywale spokojnie budowali przewagę od wyniku 10:10. Po ataku Candellaro (24:18) zespół z Włoch miał piłkę setową, lecz drugą partię zakończył dopiero w trzeciej kolejnej akcji - atakiem Cwetana Sokołowa po bardzo ciasnym skosie (25:21). .

To nie był koniec emocji – trzeci set przypominał kopię pierwszego z zastojem ZAKSY w okolicach 10. punktu i słabszą grą Rafała Buszka w ataku. Benjamin Toniutti rozgrywając sięgnął więc po to, co najrzadziej zawodziło – taktycznie obijającego o ręce rywali Deroo i skutecznego ze środka Bieńka. Kiedy kędzierzynianie dołożyli do tego blok zrobił się remis, a po nim wystarczyły dwa dobre zagrania Deroo i Wiśniewskiego, by skończyli set na swoją korzyść (25:23).

Mimo że zespół z Kędzierzyna-Koźla w czwartej partii miał nawet trzy punkty przewagi (14:11, 16:13), to nie potrafił utrzymać zapasu do końca. Bezbłędny w końcówce Osmany Juantorena nie ułatwił mu zadania i Lube wyrównało po skrócie Christensona w polu serwisowym (25:21). ZAKSA nie wykorzystała swoich szans również w tie-breaku. Po dwóch dobrych atakach Deroo gospodarze prowadzili 7:5, ale wkrótce straty odrobił Sokołow. Mecz na korzyść Lube zakończył na siatce Christenson po emocjonującej końcówce pełnej błędów obu zespołów i słabszym zagraniu Buszka przy stanie 16:17.