MMA. Nowy rywal dla Borysa Mańkowskiego na KSW 41

W walce wieczoru gali KSW 41 w Katowicach Borys Mańkowski (19-6-1, 3 KO, 7 Sub) miał zmierzyć się z Dricusem Du Plessisem (11-1, 3 KO, 8 Sub), ale reprezentant RPA doznał kontuzji. Polak skrzyżuje rękawice z Roberto Soldiciem (12-2, 10 KO, 1 Sub), gwiazdą chorwackiego MMA.

