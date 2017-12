Wielka szansa Bartłomieja Drągowskiego. Polak zagra w pierwszym składzie Fiorentiny

Dla Bartłomieja Drągowskiego w obecnym sezonie będzie to pierwsze spotkanie w podstawowym składzie Fiorentiny. Do tej pory Polak przesiedział bowiem 15 spotkań na ławce rezerwowych, a raz nie znalazł się nawet w kadrze meczowej drużyny. Mimo takiego stanu rzeczy 20-latek wciąż walczy o miejsce w zespole, co wreszcie zaczyna przynosić efekty.

- Od początku sezonu pracuje i trenuje bardzo dobrze. Jest ambitny i rozumiem, że może nie być zadowolony ze swojej pozycji w drużynie - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Violi, Stefano Pioli.

Mecz z Sampdorią będzie drugim występem Drągowskiego w seniorskim zespole Fiorentiny. Wcześniej zagrał tylko raz, w ostatnim meczu ubiegłego sezonu Serie A z Pescarą (2-2). W hierarchii szkoleniowca włoskiego zespołu wyżej od byłego golkipera Jagielonii znajduje się bowiem Marco Sportiello sprowadzony na początku bieżącego roku z Atalanty Bergamo.

Spotkanie Fiorentiny z genueńczykami można nazwać "polskim meczem", ponieważ w drużynie gości najprawdopodobniej zobaczymy Bartosza Bereszyńskiego oraz Dawida Kownackiego. Nie zagra natomiast Karol Linetty, który leczy kontuzję.