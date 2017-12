F1. Decyzja Williamsa w sprawie drugiego kierowcy zapadnie w piątek

Po zakończeniu obecnego sezonu Williams został zmuszony do zatrudnienia nowego kierowcy, po tym jak karierę zakończył Felipe Massa. Początkowo twierdzono, że zastąpi go Polak. Kilka dni temu " Italia Racing" informowało, że sytuacja się zmieniła i to rSergiej Sirotkin zastąpi Brazylijczyka, a Kubica może trafić do serii DTM, gdzie mógłby jeździć zespole Mercedesa.

Oficjalnie wciąż jednak nie wiadomo kto będzie partnerem w zespole dla Lance`a Strolla. Portal gptoday.com poinformował, że ostateczną decyzję Williamsa poznamy w piątek o godz. 15:00.

Jeśli Polak powróciłby do Formuły 1 po siedmioletniej przerwie spowodowaną poważną kontuzją ręki, to byłaby jedna z najpiękniejszych sportowych historii w XXI wieku.

Koniec marzeń Polaka o F1?

Jeśli Kubica nie trafiłby do F1, to oznaczałoby, że Polak zostałby odrzucony przed dwa wielkie zespoły. O ile w przypadku Renault wybór Sainza można jeszcze powiązać z wielkim biznesem związanym z silnikami, to w przypadku Williamsa, Kubica przegrałby raczej sportową rywalizację z Sirotkinem. Oczywiście, za Rosjaninem stoją większe pieniądze, ale gdyby Kubica prezentował lepszy poziom, to Williams pewnie postawiłby na Polaka, bo taki był plan od początku współpracy z Kubicą.

Odrzucenie Kubicy przez dwa zespoły, które zebrały na temat Polaka wszystkie możliwe dane, może oznaczać, że 33-latek na zawsze pożegna się z Formułą 1.