Cezary Kucharski skomentował expose premiera. "Jest dokładnie odwrotnie"

Podczas wystąpienia Morawiecki mówił m.in. o rozwoju polskich firm. Aby zoobrazować wypowiedź posłużył się przykładem ze świata sportu. Wspomniał o Lucasie Podolskim i Miroslavie Klose, czyli Niemcom polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się reprezentować naszych zachodnich sąsiadów.

- Chcemy kreować polskie firmy na globalnych czempionów. Nie chodzi tylko o biznes. Dobrym przykładem są tu kultura albo sport. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nasi najzdolniejsi piłkarze już jako juniorzy wyjeżdżają do zachodnich klubów, do szkółek piłkarskich i tam potem grają dla nich, a czasami w tamtych reprezentacjach. Czy to jest normalne? Nie - powiedział Morawiecki,

I dodał: - Czym byłaby reprezentacja Niemiec bez Mirosława Klose, naszego chłopaka z Opola? Albo bez Łukasza Podolskiego, który do dziś czuje się Polakiem? Dobrze, że nam naszego Roberta nie wzięli - mówił nowy premier RP.

Expose skomentował na Twitterze Kucharski:

Kucharski to obecnie agent Robert Lewandowskiego. W latach 2011-2015 był posłem na Sejm VII kadencji z ramienia PO.