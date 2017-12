MMA. Czołowy polski pięściarz trafi do KSW?

Przypomnijmy, iż zupełnie niedawno, znany polski pięściarz, Mateusz Masternak (40-4, 27 KO) , zgłosił chęć walki w formule MMA. Jego deklaracja odbiła się dość szerokim echem w świecie sportów walki i nie pozostała bez odpowiedzi ze strony właścicieli największej organizacji MMA w Polsce.

Maciej Kawulski przyznał, że jest już umówiony w najbliższym tygodniu na kawę z Masternakiem.

- Będziemy rozmawiać o potencjalnych możliwościach występu. Chcemy namówić go do przejścia na scenę MMA. - zapowiedział współwłaściciel KSW na łamach portalu sportowefakty.pl.



I dodał: - Masternak jest rozsądnym facetem, który wie, na co może sobie pozwolić i jego ewentualna decyzja o przejściu do MMA, będzie przemyślana i nieprzypadkowa.

30-latek jest czołowy pięściarzem kategorii juniorciężkiej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Na swoim koncie ma między innymi pas mistrza Europy.

Kilkanaście dni temu przejście do MMA zapowiedział Krzysztof Zimnoch.

