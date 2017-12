KMŚ. PlusLiga vs. reszta świata 2:0, choć Skra z zapasem, a ZAKSA rzutem na taśmę

W Klubowych Mistrzostwach Świata drużyny rywalizują w dwóch grupach. W grupie A (określanej przez ekspertów jako bardziej wymagająca pod względem przeciwników) występują ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Sarmayeh Bank, Sada Cruzeiro i Cucine Lube Civitanova. W grupie B grają PGE Skra Bełchatów, Szanghaj Volleyball Club, Zenit Kazań oraz Personal Bolivar.

Skuteczna Skra wygrywa pod wodzą Srećko Lisinaca

Po wtorkowym meczu z Szanghaj Volleyball Club siatkarze PGE Skry Bełchatów mogą być w dobrych humorach. Rywali pokonali małym nakładem sił, bo w trzech setach, w których najmniejszą różnicą pomiędzy zespołami były 4 punkty.

Świetne wrażenie pozostawił po sobie Srećko Lisinac – środkowy, który w sumie w spotkaniu zdobył aż 17 punktów, czyli 3 więcej niż nominalny atakujący gospodarzy. Osiągnął 67 procent dokładności w ofensywie, zdobył 5 asów serwisowych i 4 razy skutecznie zablokował rywali. Nieźle poradził sobie powracający po kontuzji Wlazły (14 punktów, 52 procent w ataku), mądrze piłki dystrybuował Grzegorz Łomacz i dobrze grali też Bartosz Bednorz oraz Milad Ebadipour.

Skra grała siatkówkę poprawną i przyjemną dla oka. W jednej z akcji będący w drugiej linii Lisinac skończył atak z pipe'a, w momencie gdy chwilę wcześniej przyjmował. Bartosz Bednorz podjął się sytuacyjnego ataku z szóstej strefy, jednak już w czasie wykonywania skoku ocenił, że nie da rady, więc w locie sposobem dolnym skierował piłkę do Mariusza Wlazłego, który zdobył punkt.

Z tego spotkania bełchatowianie zachowają wyłącznie dobre wspomnienia, co jest pozytywną prognozą przed kolejnymi meczami. A drabinkę Skra ma korzystną. Zaczęła od egzotycznego dla europejskiej siatkówki zespołu z Chin, by w kolejnym starciu spotkać się z Personal Bolivar, które ma za sobą 0:3 w meczu z faworytem grupy – Zenitem Kazań. Triumfator Ligi Mistrzów pokonał argentyńską drużynę w 76 minut, nie pozwalając żadnemu z jej graczy na zdobycie więcej niż 9 punktów (po stronie rosyjskiego zespołu najczęściej punktowali Leon – 13 razy, Michajłow 18 oraz Aleksiej Samojlenko – 14). Dopiero w ostatnim spotkaniu grupy podopieczni Roberto Piazzy zmierzą się z rosyjskim hegemonem.

ZAKSA zwycięska, ale rzutem na taśmę. A łatwiej nie będzie

Siatkarski horror z happy endem mogli oglądać kibice w Opolu. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podejmowała zespół Sarmayeh Bank, w którym występuje Łukasz Żygadło.

Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy bardzo słabo radzili sobie w ofensywie. Nie pomagał Sam Deroo, a Maurice Torres obierał cały czas jeden kierunek ataku, który dość szybko został rozszyfrowany przez rywali. Poza tym irańska drużyna podporządkowała sobie miejscowych blokiem, z którego bezpośrednio w dwóch setach zdobyła 11 punktów.

Kędzierzynianie „powrócili do meczu” w trzecim secie, kiedy lepszym przyjęciem i obroną przetrzymali pierwsze ataki siatkarzy Sarmayeh - to wystarczyło, by pokonać ich wysoko. Kolejne dwie partie były w dużej mierze grą na emocjach, przeplataną z dobrymi zagraniami Mateusza Bieńka i Łukasza Wiśniewskiego na środku i w polu serwisowym. ZAKSA wygrała 3:2, jednak zostawiła sporo sił na parkiecie, a był to jedyny mecz pierwszego dnia turnieju, który trwał więcej niż trzy partie.

Zespół Andrei Gardiniego w kolejnym spotkaniu podejmie Cucine Lube Civitanova, które we wtorek nie miało najmniejszych problemów z pokonaniem triumfatora poprzedniej edycji KMŚ, Sady Cruzeiro. Z przebiegu tego meczu kędzierzynianie poniekąd mogą się cieszyć, bo brazylijski zespół nie okazał się aż tak silny, jak zakładano, a będzie on ostatnim rywalem, z którym zagrają w fazie grupowej. Nie zmienia to faktu, że Sarmayeh Bank miał być teoretycznie najłatwiejszym przeciwnikiem dla mistrzów Polski, a ci nie byli w stanie wygrać z nim w bardziej przekonujący sposób niż na przewagi w tie-breaku.