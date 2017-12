Według portalu MMAimports.com Pudzianowski przechodzi z KSW do UFC

A wszystko przez błąd w tłumaczeniu treści wpisu Martina Lewandowskiego, który wczoraj został zamieszczony w mediach społecznościowych.

Oto oryginalny wpis:

A oto, tłumaczenie na język angielski, jakie znajdziemy na stronie MMAimports.com.

“On December 11, 2009, the world of polish martial arts changed. Mariusz Pudzianowski made his debut in KSW and nothing was ever like before this debut permanently changed the perception of mma in Poland, but also changed the world’s strongest man. Today, after all these years, even the greatest enemies of then have to admit that he became a UFC Fighter. Thank you mariusz for all these years and i wish the great the of your career-to be like the picture.”

Ktoś w MMAimorts.com za bardzo zaufał Google Translator i utożsamił sobie stwierdzenie Martina Lewandowskiego, iż Pudzianowski stał się pełnoprawnym zawodnikiem MMA z krwi i kości z informacją, że został on zawodnikiem UFC.

