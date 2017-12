Nowy trener Hull wypowiedział się na temat Grosickiego. "To gracz z poziomu Premier League"

- Grosicki to świetny zawodnik, trzeba dać mu piłkę, on wie co z nią zrobić - powiedział Adkins, który w swoim debiucie w roli trenera Hull poprowadził swój zespół do zwycięstwa nad Brentford (3-2).

Angielskie media w ostatnim czasie nie oszczędzały reprezentanta Polski, którego nieustannie krytykowały i winiły za złe wyniki całej drużyny, która w tym sezonie miała walczyć o awans do Premier League, a zamiast tego znajduje się w dolnej części tabeli jej zaplecza. Z opiniami dziennikarzy nie zgadza się nowy trener. - To świetny piłkarz grający na poziomie Premier League, trzeba tylko ustabilizować jego formę - mówi Adkins.

Reprezentant Polski w pierwszym meczu pod wodzą 52-letniego szkoleniowca zagrał bardzo dobrze, wpisał się na listę strzelców i w znacznej mierze przyczynił się do zwycięstwa. Po zdobytej bramce podbiegł do ławki rezerwowych i uściskał się z Tonnym Pennockiem, drugim trenerem. - Bardzo spodobał mi się ten moment. Widać, że przed moim przyjściem zbudowali dobre relacje. Cieszę się, że Kamil tym gestem docenił jego pracę - skomentował Anglik.

Aktualnie Hull zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli Championship, mając jedynie 8 punktów przewagi nad strefą spadkową. Przyjście nowego szkoleniowca ma pomóc w poprawie wyników zespołu.