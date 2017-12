Klubowe Mistrzostwa Świata. Wielka siatkówka i wielkie gwiazdy w Polsce już od wtorku!

Klubowe Mistrzostwa Świata po raz pierwszy odbędą się w Polsce. Tytułu sprzed roku bronić będzie Sada Cruzeiro, która w finale imprezy pokonała Zenit Kazań. W tej edycji wystartują dwa polskie zespoły – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz PGE Skra Bełchatów.

Już od wtorku grupa A grać będzie w Opolu, natomiast grupa B w łódzkiej Atlas Arenie. Półfinał zaplanowano 16 grudnia w Tauron Arenie Kraków – finał odbędzie się dzień później. Pomiędzy fazą grupową a rozgrywkami najlepszej czwórki zaplanowano atrakcję dla kibiców - Mecz Gwiazd PlusLigi (15 grudnia). Nie wystąpią w nim jednak zawodnicy Skry i ZAKSY.

Podział na grupy KMŚ:

Grupa A: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Sada Cruzeiro (Brazylia, obrońca tytułu), Cucine Lube Civitanova (Włochy), Sarmayeh Bank Teheran (Iran)

Grupa B: PGE Skra Bełchatów (otrzymała dziką kartę), Zenit Kazań (Rosja), Personal Bolivar (Argentyna), Shanghai Volleyball Club (Chiny)

Terminarz Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2017:

2017/12/12: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sarmayeh Bank (Opole, grupa A, wtorek – godzina 17.30)

2017/12/12: Zenit Kazań – Personal Bolivar (Łódź, grupa B, wtorek – godzina 17.30)

2017/12/12: Sada Cruzeiro – Cucine Lube Civitanova (Opole, grupa A, wtorek – godzina 20.30)

2017/12/12: PGE Skra Bełchatów – Shanghai VC (Łódź, grupa B, wtorek – godzina 20.30)

2017/12/13: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cucine Lube Civitanova (Opole, grupa A, środa – godzina 17.30)

2017/12/13: Zenit Kazań – Shanghai VC (Łódź, grupa B, środa – godzina 17.30)

2017/12/13: Sarmayeh Bank – Sada Cruizero (Opole, grupa A, środa – godzina 20.30)

2017/12/13: PGE Skra Bełchatów – Personal Bolivar (Łódź, grupa B, środa – godzina 20.30)

2017/12/14: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sada Cruizero (Opole, grupa A, czwartek – godzina 17.30) 2017/12/14: Shanghai VC – Personal Bolivar (Łódź, grupa B, czwartek – godzina 17.30)

2017/12/14: Cucine Lube Civitanova – Sarmayeh Bank (Opole, grupa A, czwartek – godzina 20.30)

2017/12/14: PGE Skra Bełchatów – Zenit Kazań (Łódź, grupa B, czwartek – godzina 20.30)

2017/12/15: Mecz Gwiazd PlusLigi (Kraków, piątek – godzina 20.30)

2017/12/16: I półfinał (Kraków, sobota – godzina 17.30)

2017/12/16: II półfinał (Kraków, sobota – godzina 20.30)

2017/12/17: Mecz o III miejsce (Kraków, niedziela – godzina 17.30)

2017/12/17: Finał (Kraków, niedziela – godzina 20.30)

Będzie to 13. edycja Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy. Czterokrotnie po złoty medal zmagań sięgało Trentino Volley, natomiast trzy razy zrobiła to Sada Cruzeiro, a dwa Mediolanum Mediolan. Co ciekawe, Zenit Kazań nigdy nie wygrał imprezy. PGE Skra ma na swoim koncie dwa srebra (2009, 2010) i jeden brąz turnieju (2012).