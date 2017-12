Włoskie media: Robert Kubica ma plan B

Wszystko wskazuje na to, że Robert Kubica nie trafi w 2018 roku do Williamsa, a drugie miejsce w zespole zajmie Sergiej Sirotkin, który oferuje o wiele większe zaplecze finansowe.

Sport Italia informuje jednak, że nasz kierowca ma wyjście awaryjne i już wkrótce możemy go zobaczyć w serii DTM, a na Polaka mogłoby czekać miejsce w fabrycznej drużynie Mercedesa.

W DTM startowało wielu kierowców znanych z Formuły 1. Byli to m.in Ralf Schumacher, David Coulthard, Mika Häkkinen oraz Paul di Resta. Ostatnim zwycięzcą serii DTM jest Pascal Wehrlein, o którym również mówiło się sporo w ostatnim czasie w kontekście drugiego fotela w Williamsie.

Nie ma przyszłości dla Kubicy w F1?

Jeśli Robert Kubica faktycznie nie trafiłby do F1, to oznaczałoby, że Polak zostałby odrzucony przed dwa wielkie zespoły. O ile w przypadku Renault wybór Sainza można jeszcze powiązać z wielkim biznesem związanym z silnikami, to w przypadku Williamsa, Kubica przegrałby raczej sportową rywalizację z Sirotkinem. Oczywiście, za Rosjaninem stoją większe pieniądze, ale gdyby Kubica prezentował lepszy poziom, to Williams pewnie postawiłby na Polaka, bo taki był plan od początku współpracy z Kubicą.

Odrzucenie Kubicy przez dwa zespoły, które zebrały na temat Polaka wszystkie możliwe dane, może oznaczać, że 33-latek na zawsze pożegna się z Formułą 1.