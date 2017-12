Serie A. Arkadiusz Milik wraca do zdrowia. Są wyniki badań Polaka

Arkadiusz Milik wraca do zdrowia po wrześniowej operacji kolana. Napastnik reprezentacji Polski zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. To jedna z najgorszych kontuzji dla piłkarza, ale Polak błyskawicznie wraca do zdrowia i szokuje Neapol.

Klub Serie A przeprowadził Milikowi szczegółowe badania. Wyszły znakomicie, a to oznacza, że reprezentant Polski dostał zielone światło i w styczniu będzie mógł wznowić treningi z zespołem.

Czy zostanie w Napoli? To wyjaśni się w zimowym oknie transferowym. Kilka klubów chciałoby wypożyczyć Polaka i pomóc mu w powrocie do najwyższej dyspozycji przed mistrzostwami świata, które w 2018 roku odbędą się w Rosji.