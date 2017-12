Siatkówka. Kolejna zmiana trenera w PlusLidze i znów powrót na stanowisko

- Klub Dafi Społem Kielce informuje, że zakończył współpracę z trenerem Wojciechem Serafinem. Dziękujemy trenerowi za jego zaangażowanie, pracę i proces szkoleniowy. Życzymy sukcesów w dalszej karierze trenerskiej – można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej kieleckiego klubu.

Dla Wojciecha Serafina (do ostatniego sezonu asystenta Andrei Anastasiego w Treflu Gdańsk) kielecki team był pierwszym samodzielnie prowadzonym w karierze. Pod jego wodzą zespół wygrał jedynie dwa z 13 spotkań i z dorobkiem sześciu punktów zamyka tabelę PlusLigi.

Rozstanie z Serafinem oznacza dla kieleckiego klubu powrót do przeszłości. Na stanowisku pierwszego szkoleniowca drużyny ponownie zatrudniony został Dariusz Daszkiewicz, który już wcześniej pracował z zespołem. Po raz pierwszy objął funkcję przed sezonem 2007/2008, by zostać z niej zwolnionym 14 kwietnia 2011 roku. Po czasie spędzonym w KSZO Ostrowcu Świętokrzyskim raz jeszcze znalazł pracę w Kielcach. Miejscowy zespół prowadził do grudnia 2016 roku, kiedy zastąpiono go szkoleniowcem bez doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zespołu – Sinanem Tanikiem.

Niedawno podobna sytuacja miała miejsce w Asseco Resovii Rzeszów. Klub zrezygnował z Roberto Serniottiego jako pierwszego trenera, a na jego miejsce powołał wieloletniego szkoleniowca zespołu, Andrzeja Kowala.