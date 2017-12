Kontynuować zwycięską passę: ONICO podejmie Indykpol AZS

Od ostatniego meczu ligowego z Asseco Resovią Rzeszów minęło już sporo czasu, jednak chyba każdy kibic ONICO Warszawa wciąż doskonale pamięta jego przebieg. Stołeczni siatkarze z dużą pewnością siebie przyjechali na teren jednego z najbardziej utytułowanych zespołów polskiej siatkówki i w pięknym stylu pokonali miejscowych 3:0, sprawiając tym samym miłą niespodziankę. Było to trzecie z rzędu zwycięstwo ONICO – wcześniej nasz zespół przywiózł wygraną z Zawiercia oraz w meczu rozgrywanym w stołecznej hali COS Torwar pokonał brązowego medalistę ubiegłorocznego sezonu – Jastrzębski Węgiel.

Teraz czas na kolejne ligowe wyzwania, na które po starciu z Resovią zwrócił uwagę trener Stephane Antiga: — W Rzeszowie gra się bardzo przyjemnie, jest fajna hala i dużo kibiców. Do meczu podeszliśmy bardzo skoncentrowani, zagraliśmy świetnie w przyjęciu, popełniliśmy mało błędów i nie pozwoliliśmy Lemańskiemu skutecznie blokować. Jestem zadowolony z całej drużyny, gramy coraz lepiej i przenosimy zagrania z treningów na mecze. Po chłopakach widać, że gra w tym zespole daje im dużo satysfakcji. Jesteśmy mocniejsi, ale każdy mecz będzie trudny, bo liga jest bardzo wyrównana.

Sytuacja w tabeli

Trzy wygrane z rzędu automatycznie spowodowały znaczny awans naszego zespołu w hierarchii PlusLigi. Przed rozpoczęciem bieżącej kolejki ONICO Warszawa zajmowało piąte miejsce w tabeli, z dorobkiem 22 punktów. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna, a tabela mocno spłaszczona – do trzeciego Trefla Gdańsk stołeczni tracili tylko punkt, z kolei nasz najbliższy rywal z Olsztyna plasował się jedno miejsce niżej i miał tyle samo punktów na koncie.

Raport z obozu rywala

Indykpol AZS Olsztyn był jedną z pozytywnych niespodzianek minionego sezonu PlusLigi. Olsztynianie rzucili wyzwanie ligowej czołówce, do końca bijąc się o miejsce dające grę w półfinałach. Ostatecznie nie udało im się tego osiągnąć, ale piątej miejsce na koniec rozgrywek także zostało odebrane jako sukces.

W obecnych rozgrywkach, mimo zmian kadrowych, Indykpol AZS wciąż walczy o najwyższe cele. Olsztynianie legitymują się dokładnie takim samym bilansem, jak gracze ONICO – siedem zwycięstw i pięć porażek. Po dobrym zeszłym sezonie, klub opuściła dwójka podstawowych przyjmujących, reprezentantów Polski – Aleksander Śliwka powrócił do Asseco Resovii Rzeszów, a Wojciech Włodarczyk od tego sezonu reprezentuje barwy ONICO. Klubowi udało się jednak zastąpić ich innymi reprezentantami – Belgii (Tomas Rousseaux), Holandii (Robbert Andringa) i Kanady (Blake Scheerhoorn). Na pozostałych pozycjach pozostali podstawowi zawodnicy, tacy jak Paweł Woicki, Jan Hadrava, Daniel Pliński czy Jakub Kochanowski.

Do zmiany doszło także na stanowisku trenera. Z Olsztynem pożegnał się Andrea Gardini, który przeniósł się do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jego miejsce zajął rodak – Roberto Santilli. To trenerski obieżyświat – w Polsce pracował już w Jastrzębskim Węglu i MKS-ie Będzin, a ostatnio prowadził reprezentację Australii.

Dodatkowym smaczkiem meczu będzie obecność zawodników nominowanych do udziału w zbliżającym się meczu gwiazd PlusLigi – Wojtka Włodarczyka, Bartka Kwolka, Andrzeja Wrony, Damiana Wojtaszka i trenera Antigi po stronie ONICO oraz Jana Hadravy, Pawła Woickiego i Jakuba Kochanowskiego z drużyny Indykpolu. Na Torwarze dojdzie również do starcia aktualnych mistrzów świata juniorów – po stronie ONICO są to Bartosz Kwolek i Jędrzej Gruszczyński, w zespole z Olsztyna Jakub Kochanowski, który otrzymał tytuł MVP mistrzostw.