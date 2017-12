Zbigniew Boniek wskazał głównego faworyta mundialu

Reprezentacja Adama Nawałki trafiła do grupy H, gdzie zmierzy się z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Na początku zagramy z reprezentacją z Afryki.

- Najgroźniejszym rywalem jest Senegal na dzień dobry. Pierwszego meczu nie wypada nie wygrać albo nie zremisować. Jeśli przegramy, to od razu sytuacja się robi gorąca i bardzo trudna. Cieszmy się, że bierzemy udział. Starajmy się ugrać jak najwięcej - powiedział Boniek.

I dodał: - Nie możemy myśleć, że jesteśmy faworytami w MŚ. Nasza gra nie jest jeszcze na tyle mocna, żebyśmy mówili, że jedziemy na MŚ i musimy coś zdobyć, jak Brazylia, Argentyna czy Niemcy. Dla mnie Niemcy są faworytem, bo z meczu na mecz grają lepiej. Są skoncentrowani, potrafią dobrze odpoczywać po meczach, wiedzą jak to się robi. Inne drużyny z meczu na mecz się osłabiają. My musimy być jak Niemcy, jeżeli będziemy mieć taką mentalność, to możemy coś ugrać - zakończył była gwiazda Romy i Juventusu.

Reprezentacja prowadzona przez Joahima Loewa będzie broniła tytułu wywalczonego w Brazylii w 2014 roku.