La Liga. Real Madryt szykuję "operację Figo"

Real Madryt jest gotowy pozbyć się Luki Modricia i Dani Ceballosa. A wszystko po to, by zrobić miejsce w drużynie dla Sergi Roberto. Plan pozyskania gwiazdora Barcelony (dodajmy, że dość niewiarygodny) hiszpańskie i angielskie media nazywają "operacją Figo".

Nieprzypadkowo, bo szefowie Los Blancos mają nadzieję powtórzyć wyczyn z 2000 r., kiedy udało im się wyciągnąć ze składu swojego największego rywala właśnie Luisa Figo (trafił do Realu Madryt za 56 milionów dolarów, co uczyniło go wtedy najdroższym zawodnikiem świata).

Obecna umowa Sergi Roberto z Barceloną wygasa w 2019 roku i zawiera klauzulę odstępnego w wysokości 40 milionów euro.