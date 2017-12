Bundesliga. Bayern Monachium wygrał. Lewandowski odpoczywał

Perfekcyjne dośrodkowanie Joshuy Kimmicha i idealny strzał głową Arturo Vidala. Bayern Monachium strzelił zwycięskiego gola już w dwudziestej minucie meczu we Frankfurcie. Robert Lewandowski obejrzał go z ławki rezerwowych, a w pierwszym składzie bawarskiego klubu zastąpił go Thomas Mueller.

MICHAEL PROBST/AP

Dla Bayernu było to jedenaste zwycięstwo w tym sezonie Bundesligi. Bawarczycy są liderem, a nad drugim RB Lipsk mają osiem punktów przewagi.

Robert Lewandowski na murawę wszedł w 84. minucie. Zmienił Kingsleya Comana.