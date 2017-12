Kontuzja Karola Linettego groźniejsza niż przypuszczano

Karol Linetty doznał urazu w meczu 14. kolejki Serie A z Bologną (25.11). Początkowe informacje mówiły o tym, że przerwa Polaka potrwa około dwóch tygodni, ale teraz okazuje się, że będzie ona dłuższa i Linetty wróci do treningów dopiero 19 grudnia.

Może to oznaczać, że 23-letniego pomocnika zabraknie w hitowym meczu z Napoli (22 grudnia). Mało realne jest to, że trener zdecyduje się na desygnowanie Polaka do gry tuż po niemal miesięcznym urazie.

Linetty opuścił dwa ostatnie mecze Sampdorii, a ta nie radzi sobie bez naszego piłkarza. Klub Genui w dwóch ostatnich meczach poniósł dwie porażki.

Kontuzja przytrafiła się Polakowi w bardzo dobrym dla piłkarza momencie. W tym sezonie Linetty wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Sampdorii i zaczął nawet strzelać bramki. Polak zagrał w tym sezonie w 11 meczach Serie A i trzy razy trafiał do siatki rywali.