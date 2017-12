Florentino Perez komentuje sprawę Złotej Piłki dla Neymara

France Football ogłosiło w czwartek, że zdobywcą Złotej Piłki w 2017 roku został Cristiano Ronaldo. Drugie miejsce zajął Leo Messi, a trzeci był Neymar.

Brazylijczyk trafił latem tego roku do PSG, a jednym z argumentów dlaczego to zrobił była chęć wyjścia z cienia Leo Messiego i zdobycie Złotej Piłki.

Prezydent Realu Madryt skomentował w rozmowie z cadenaser.com sprawę Złotej Piłki dla Ronaldo. Perez odniósł się także do sprawy Neymara i potwierdził, że chciałby go zobaczyć w koszulce Królewskich.

- Bardzo cieżko będzie przełamać monopol Messiego i Ronaldo. Prawda jest jednak taka, że gdyby Neymar grał dla Realu, to łatwiej byłoby mu zdobyć Złotą Piłkę. Real to klub, który daje piłkarzowi wszystko, by zostać zawodnikiem wielkiego formatu - mówiła najważniejsza osoba w Realu.

- Każdy wie, że chciałem go sprowadzić - dodał Perez.

Prezydent klubu przyznał też, że jest niezwykle zadowolony z osiagnięć Cristiano Ronaldo. - Myślę, że Cristiano Ronaldo jest spadkobiercą Alfredo Di Stéfano. Jestem dumny z posiadania takiego piłkarza jak Cristiano - zakończył