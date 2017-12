Cristiano Ronaldo: Jestem najlepszym piłkarzem w historii

- Szanuję opinie innych, ale nigdy nie widziałem nikogo lepszego ode mnie. Zawsze tak myślałem. Żaden piłkarz nie umie zrobić tego co ja. Nikt nie jest bardziej kompletny ode mnie. Dobrze gram obiema nogami, jestem szybki, silny, dobrze uderzam głową, strzelam gole, zaliczam asysty. Niektórzy wolą Neymara albo Messiego. Ale mówię wam: nikt nie jest bardziej kompletny ode mnie.

- Nikt nie wygrał tylu indywidualnych trofeów co ja. I nie mówię tylko o Złotej Piłce. To chyba o czymś świadczy? To nie tylko efekt pracy na siłowni jak myślą niektórzy. To efekt wielu rzeczy. Legendy jak Floyd Mayweather czy LeBron James nie dochodzą do takiego poziomu przez przypadek. Wiele czynników ma na to wpływ. Ale by dostać się na szczyt i na nim pozostać trzeba mieć więcej talentu niż inni.

Ronaldo przyznał, że passa czterech zwycięstw Messiego bolała go. - Wygrałem Złotą Piłkę przed nim, a potem mnie wyprzedził i wygrał cztery z rzędu. Nie będę ukrywał, że byłem smutny i zły. Chodziłem na ceremonie i nie wygrywałem ich. W pewnym momencie nie chciałem na nie chodzić. Nie interesowało mnie to, by porobić sobie zdjęcia. Potem jednak dzięki bliskim powiedziałem sobie, że w życiu jest początek i koniec. A w futbolu liczy się koniec, a nie początek. Byłem cierpliwy. I wygrałem cztery inne Złote Piłki.