Wydarzenie tygodnia. Manchester United - Manchester City

Dość powszechnie, i to nie tylko na Wyspach Brytyjskich, uważa się, że Manchester City już nie wypuści z rąk tytułu mistrzowskiego. Osiem punktów przewagi to kapitał, który w grudniu powinien wystarczyć podopiecznym Pepa Guardioli do przetrwania gorącego okresu na angielskich boiskach. City grają świetnie, wystartowali imponująco: 14 zwycięstw w 15 meczach. 46 goli strzelonych tylko 10 straconych. O zachwytach na „The Citizens” możecie przeczytać TU.

City są w niesamowitym gazie, dlatego to idealny moment, by ich dopaść. A jeśli komuś może się to udać, to właśnie Manchesterowi United. Piłkarze Jose Mourinho w lidze wygrali cztery kolejne mecze, jeśli myślą o zdobyciu mistrzostwa kraju, muszą ten mecz wygrać. A kiedy odrobią trzy punkty w bezpośrednim pojedynku, wszystko jeszcze będzie mogło się zdarzyć.

Liczba goli w meczu powyżej 2,75, kurs: 2,03 (LV Bet)

Spotykają się dwa najlepsze ataki Premier League: 35 goli United i 46 trafień City. Wprawdzie ostatni pojedynek United Mourinho z City Guardioli zakończył się bezbramkowym remisem (w kwietniu tego roku), to w niedzielę gole będą.

Strzelec gola: Anthony Martial, kurs: 3,5 (STS)

Francuski skrzydłowy jest w świetnej formie, w ostatnim mecz z CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów Mourinho go oszczędzał, wpuścił na boisko na ostatni kwadrans. Z City zagra od początku.

Dokładny wynik 2:2, kurs: 14,5 (Totolotek)

Goli będzie dużo, remis też wydaje się prawdopodobny – dlaczego więc nie 2:2?

Remis bramkowy, kurs: 3,8 (LV Bet)