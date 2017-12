FEN 20. Znamy pierwszy pojedynek o pas

FEN 19 (FEN/Wojciech Wojciechowski)

Znamy pierwszy pojedynek mistrzowski podczas gali FEN 20 "Next Level", która 10 marca odbędzie się w Warszawie. O tytuł czempiona w kategorii lekkiej powalczą Marian Ziółkowski (17-5, 3 KO, 12 SUB) i Mateusz Rębecki (5-1, 4 SUB).

