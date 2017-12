Oficjalnie. Guilherme odchodzi z Legii

- W ciągu kilku ostatnich miesięcy podjęliśmy wiele działań i w naszym przekonaniu zrobiliśmy wszystko, aby doprowadzić do przedłużenia kontraktu z Guilherme, którego bardzo cenimy. Szanujemy jednocześnie jego decyzję i rozumiemy, że ma oferty, które na obecnym etapie kariery, z różnych względów, może traktować jako życiową szansę - powiedział dyrektor techniczny Legii Ivan Kepcija na łamach oficjalnej strony internetowej stołecznego zespołu.

Skrzydłowy był do tej pory jednym z kluczowych zawodników mistrzów Polski, dla których rozegrał 147 spotkań, w których zdobył 19 bramek.

- Doceniamy to, co Gui zrobił dla Legii, jego pasję i zaangażowanie, które prezentował jako legionista. Będzie nam go oczywiście brakowało, ale chcemy wyraźnie podkreślić, że odejście Gui nie wpłynie w żaden sposób na nasze sportowe cele, które będziemy konsekwentnie realizować - dodał

Na razie nie wiadomo, gdzie Brazylijczyk zagra w kolejnej rundzie. W barwach Legii będzie miał okazję wystąpić jeszcze trzy razy.