Robert Lewandowski będzie miał zmiennika. Sandro Wagner ma podpisać kontrakt z Bayernem

Informację o tym, że transfer reprezentanta Niemiec jest już przesądzony podał portal "Sport1". Wiadomość w pewien sposób potwierdził trener Hoffenheim, Julian Nagelsmann, na konferencji prasowej po czwartkowym spotkaniu Ligi Europy z Łudogorcem Razgrad (1-1). - Nie musimy o tym rozmawiać. Zakładam, że stanie się to za tydzień lub dwa - powiedział Nagelsmann zapytany o to, kiedy transfer Wagnera do Bayernu dojdzie do skutku.

30-letni napastnik w Bayernie ma zostać zmiennikiem Roberta Lewandowskiego, który ostatnio narzekał na swoje problemy związane z przemęczeniem, a także na to, że Bayern nie robi przeprowadza wartościowych transferów. Niektóre media spekulują jednak, że sprowadzenie Wagnera ma związek z możliwym odejściem Lewandowskiego, którym od dłuższego czasu bardzo mocno interesuje się Real Madryt.

Sandro Wagner, który rozpoczynał swoją karierę właśnie w Bayernie, występuje w Hoffenheim od lipca 2016 roku. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 17 spotkań, w których zdobył 6 bramek i zaliczył 4 asysty. Jego wartość szacowana jest na 6,5 mln euro.