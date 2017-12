Siatkówka. Chemik Police wyjaśnia sprawę Maret Balkestein-Grothues, prawnicy odpowiadają

Maret Balkestein-Grothues to trzykrotna srebrna medalistka mistrzostw Europy. Nie jest nieznaną nad Wisłą zawodniczką – w rozgrywkach 2015/2016 reprezentowała barwy Atomu Trefla Sopot (została wicemistrzynią kraju). Przed sezonem 2017/2018 jej transfer do Chemika Police był określany mianem „hitu” i bardzo dużego wzmocnienia dla mistrzyń Polski.

Do dziś jednak Maret próżno szukać na parkietach Ligi Siatkówki Kobiet i do tej pory klub odmawiał komentarza. W czwartek pojawiło się jednak oficjalne oświadczenie zespołu z Polic, wyjaśniające zaistniałą sytuację.

Treść oświadczenia:

W związku z opuszczeniem Klubu przez p. Maret Balkestein-Grothues w dniu 6 grudnia 2017 roku, klub, mając na uwadze swoje oświadczenie z dnia 6 listopada 2017 roku, przedstawia niżej swoje stanowisko w tej sprawie:

1) w dniu 20 czerwca 2017 roku klub zawarł z p. Maret Balkestein-Grothues umowę przedwstępną, której przedmiotem było zobowiązanie obu stron do zawarcia dwóch umów przyrzeczonych (sportowej i wizerunkowej) do dnia 30 czerwca 2017 roku. Na umowie tej swój podpis złożył także agent p. Jakub Dolata.

2) do dnia 30 czerwca 2017 roku zawodniczka nie stawiła się w klubie i nie zawarła wskazanych wyżej dwóch umów przyrzeczonych: a w jej imieniu kontaktował się z klubem p. Jakub Dolata.

3) Klub opłacił wszystkie koszty związane z transferem międzynarodowym (federacja holenderska, CEV i PZPS), zawodniczka osobiście potwierdziła transfer.

4) w sierpniu, wrześniu i październiku 2017 roku klub podjął wszelkie możliwe i prawem przewidziane działania, mające na celu zawarcie z zawodniczką Maret Balkestein-Grothues reprezentowanej przez p. Jakuba Dolatę dwóch umów przyrzeczonych, w tym także klub przekazał zawodniczce do wyłącznego użytku mieszkanie i samochód oraz objął ją ubezpieczeniem, treningami, suplementami, odżywkami, sprzętem sportowym, pełną opieką medyczną i fizjoterapeutyczną.

5) na skutek wystosowania w umowach końcowych w sierpniu, wrześniu i październiku 2017 roku przez agenta zawodniczki w stosunku do klubu niezrozumiałych i nie mających odzwierciedlenia w umowie przedwstępnej żądań, klub nie mógł ich zaakceptować, ale zaproponował polubownie załatwienie sprawy w postaci zawarcia umów przyrzeczonych i skierowania części spornej na drogę postępowania sądowego. Agent i zawodniczka odmówili.

6) w dniu 7 listopada 2017 roku Klub zwrócił się bezpośrednio do zawodniczki z żądaniem zawarcia umów przyrzeczonych pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

7) w dniu 8 listopada 2017 roku zawodniczka odmówiła zawarcia tych umów nie podając żadnej przyczyny ku temu, ani też żadnego uzasadnienia takiej odmowy.

8) w dniu 10 listopada 2017 roku klub, postawiony przez zawodniczkę Maret Balkestein-Grothues i p. Jakuba Dolatę w sytuacji bez wyjścia, złożył w Sądzie Okręgowym w Szczecinie pozew o zawarcie dwóch umów przyrzeczonych.

9) na przełomie listopada i grudnia 2017 roku zawodniczka, za pośrednictwem kancelarii adwokackiej z Brukseli, wezwała klub do zapłaty kwot wynikających z dwóch umów przyrzeczonych pomimo ich niezawarcia. W odpowiedzi klub oświadczył, że zgodnie z polskim prawem żadnych kwot nie może wypłacić, dopóki nie zostaną zawarte dwie umowy przyrzeczone.

10) w dniu 6 grudnia 2017 roku zawodniczka opuściła klub i miasto Szczecin, nie informując o tym fakcie klubu, ani też nie podając żadnej przyczyny i powodu swojego działania. Dodatkowo zawodniczka nie zwróciła do klubu samochodu oraz kluczy do mieszkania.

Prawnicy siatkarki nie pozostawili oświadczenia bez odzewu:

Oświadczenie w imieniu Maret Grothues w związku z komunikatem Klubu Chemik Police:

Komunikat Klubu Chemik Police jest daleki od rzeczywistego przebiegu zdarzeń.

Jest próbą przedstawienia w negatywnym świetle Zawodniczki Maret Balkenstein-Grothues i jej Agentów, w tym Pana Jakuba Dolaty.

W wyniku zainteresowania Klubu grą Maret Grothues i po przeprowadzonych negocjacjach 20 czerwca 2017 r. Klub i Zawodniczka zawarli kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki siatkowej na sezon 2017/2018 - umowa ta zawiera wszelkie elementy wymagane przepisami, w tym w szczególności obowiązki zawodniczki, czas trwania umowy oraz należne jej wynagrodzenie.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Klub zobowiązał się do wypłaty Maret Grothues wynagrodzenia określonego jako kwota netto, przejmując na siebie wszelkie ciężary w zakresie podatków i składek. Po stawieniu się Maret Grothues w Klubie w pełnej gotowości do wykonywania obowiązków Klub pozyskawszy ją do gry i mając ważny kontrakt z nieznanych Zawodniczce przyczyn podjął wobec niej szereg działań nie mieszczących się w kategorii rzetelnego wykonania przyjętych na siebie zobowiązań i zasad fair-play, a także usiłował przerzucić te obowiązki na Maret Grothues tym samym umniejszając uzgodnione i zapisane w umowie wynagrodzenie o co najmniej 20 %.

Dostrzegła to z pełną wnikliwością prasa sportowa w kraju i zagranicą, stawiając pytania z jakiego powodu tak klasowa zawodniczka, wicemistrzyni Europy z roku 2017, Mistrzyni ligi tureckiej, zdobywczyni Pucharu Turcji z uznanym w świecie Klubie Fenerbahce nie jest uczestniczką rozgrywek w Polsce, ba, nie ma dla niej miejsca nawet na ławce rezerwowych i to w sytuacji kiedy od zakończenia zgrupowania kadry holenderskiej pozostaje w treningu z drużyną Chemika Police.

Należy podkreślić w tym miejscu, że działania Klubu Chemik Police zmierzają do pokrzywdzenia Zawodniczki i jej agentów poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji, które nie odpowiadają treści zawartego kontraktu i intencji stron przy jego zawieraniu. Jak bowiem inaczej ocenić twierdzenie Klubu, iż kontrakt jest tylko umową przedwstępną i domaganie się przymuszenia zawodniczki przez Sąd do zawarcia bliżej nieokreślonych, o nieznanych warunkach finansowych umów.

Co więcej, działania klubu zmierzają aktualnie do stworzenia sytuacji, w której z Maret Grothues nie jest dopuszczana do gry w Chemiku Police, nie może zawrzeć kontraktu z żadnym innym klubem, a równocześnie od przyjazdu do Klubu Chemik Police nie otrzymała nawet jednej złotówki wynagrodzenia.

Działania Klubu nacechowane są tak znacznym poziomem niezrozumienia zawartych z Zawodniczką umów, że prowadzą do powstania negatywnych konsekwencji w zakresie poczucia bezpieczeństwa i szacunku do Maret Grothues a także zmierzają do zdyskredytowania jej osoby i jej Agentów i to w sytuacji, gdy w związku z zamiarem optymalizowania przez Klub zobowiązań z tytułu wypłaty wynagrodzenia istniała po stronie Zawodniczki i jej Agentów daleko idąca wola koncyliacji.

Stanowczo sprzeciwiamy się insynuacjom, iż Agenci Zawodniczki i ewentualnie ich roszczenia finansowe w jakikolwiek sposób wpłynęły na aktualną sytuację stron. Jest to kolejne twierdzenie nie mające odzwierciedlenia w zawartej umowie.

Oświadczenie klubu wprowadza w błąd opinię publiczną nie tylko co do kwestii wyżej przywołanych ale także co do faktu wyjazdu Maret Grothues do Holandii.

Wobec odmowy wystawienia Maret Grothues do gry, a także zapłaty Maret Grothues wynagrodzeń (stosowne dokumenty są w posiadaniu pełnomocnika) 6 grudnia 2017 r. za pośrednictwem swoich prawników Zawodniczka złożyła oświadczenie o rozwiązaniu wiążącego ją z Chemikiem Police kontraktu z wyłącznej winy tego klubu i zwróciła się o ochronę swych praw do organu jurysdykcyjnego konfederacji CEV.

Mając na uwadze przeżycia i krzywdy, jakich doznała Maret Grothues w Klubie i rozpoczęciem koniecznej w tej sytuacji terapii, Maret Grothues nie będzie na obecnym etapie udzielać żadnych wywiadów, odpowiadać na zapytania dziennikarzy.

Wszelkie oświadczenia reprezentantki Holandii pochodzić będą od jej pełnomocnika, reprezentującego Maret Grothues w postępowaniach z Klubem.

Prosimy więc o uszanowanie woli Maret Grothues w tym zakresie, a o zmianie decyzji, terminie konferencji prasowej poinformujemy w stosownym czasie.

Adwokat Agata Wantu