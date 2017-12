Liga Mistrzów. W meczu podtekstów górą Jastrzębski Węgiel. Świetny start zespołu w fazę grupową

87 minut potrzebowali siatkarze Jastrzębskiego Węgla, by w meczu pełnym podtekstów pokonać Berlin Recycling Volleys. Zespół Marka Lebedew oparł swoją grę na Salvadorze Hidalgo Olivie. Rozwiązanie to okazało się na tyle skuteczne, że gospodarze bez większych problemów w stosunku 3:0 zwyciężyli były zespół swojego szkoleniowca.

W przypadku dwóch pierwszych setów drużyna z Jastrzębia-Zdroju szybko wychodziła na prowadzenie (16:11, 16:13) i dopiero w ostatniej partii uczestnicy Final Four poprzedniej edycji Ligi Mistrzów zaczęli stawiać jej swoje warunki. Zrobili to głównie dzięki Stevenowi Marshallowi, który wziął na siebie ciężar ofensywy w najtrudniejszych piłkach.

Mimo prowadzenia BRV nawet czterema punktami, jastrzębianie odrobili straty. Stało się to dzięki Olivie, który świetnie czuł blok rywali i raz po raz wykorzystywał go, by zdobyć kolejne punkty dla swojego zespołu (w sumie punktował siedemnastokrotnie).

Nie było to dobre spotkanie w wykonaniu Macieja Muzaja, więc zmienił go Patryk Strzeżek. Mając mniej okazji do ataku (9) zapisał na koncie miejscowych 5 punktów. Młodszy atakujący w sumie zdobył tylko 4 punkty. Mecz został zakończony asem serwisowym Kubańczyka.

Jastrzębski Węgiel - Berlin Recycling Volleys 3:0 (25:21, 25:19, 26:24)