Michael Hayboeck rezygnuje ze startów w Titisee-Neustadt

Hayboeck ma za sobą bardzo słaby początek zimowej rywalizacji. Siódmy skoczek poprzedniego sezonu uciułał zaledwie 29 punktów. 30, 25, 19, 35 - to wszystkie miejsca zajmowane przez Hayboecka w trwającym sezonie PŚ.

Austriak był awizowany na najbliższy weekend, ale zdecydował się na krótki urlop i kilka dodatkowych treningów. Michael Hayboeck na miesiąc przed sezonem doznał urazu kostki, który sprawił, że skoczek ma teraz spore zaległości treningowe.

Heinz Kuttin zdecydował, że nie będzie zastępować 26-latka, dlatego Austria nie wykorzysta swojego limitu. W drużynie pojawi się za to wracający po kontuzji Gregor Schlierenzauer.

Zawodnik doznał urazu w trakcie zgrupowania na Cyprze. Hayboeck w czasie treningu wbiegał po schodach, ale niefortunnie stanął i skręcił kostkę. Austriak został natychmiastowo przewieziony na prześwietlenie. Trenerzy i lekarz kadry po zapoznaniu się z wynikami badań zdecydowali o leczeniu zachowawczym i obyło się bez operacji.

Hayboeck ma ostatnio sporego pecha do kontuzji, bo sezon 2016/2017 także rozpoczynał od problemów z plecami. Sprawiły one, że Austriak zaczął wskakiwać do ścisłej czołówki dopiero od zawodów w Engelbergu.