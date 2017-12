Escola Varsovia wysyła bramkarza na testy do Barcelony!

Leban to Słoweniec, który od dziesięciu lat mieszka w Polsce. Rodzina wychowanka warszawskiego klubu już rozpoczęła starania o polskie obywatelstwo dla syna. W przyszłości zawodnik chciałby reprezentować nasz kraj.

15 grudnia bramkarz skończy piętnaście lat, a od sześciu lat gra w Escola Varsovia. Reprezentuje także kadrę Mazowsza, która dominuje rozgrywki o mistrzostwo Polski w kategoriach wiekowych U-14, U-15 i U-16.

Leban – na cztery dni przed 15. urodzinami – rozpocznie treningi w słynnej La Masii, czyli szkółce której absolwentami są m.in.: Lionel Messi, Xavi i Andres Iniesta. Po tygodniowych testach wróci do Warszawy, ale w styczniu znowu wyjedzie do Barcelony. Tym razem na trzy razy dłużej.

- Dyrektor departamentu szkolenia bramkarzy Barcelony Ricards Segarra był pod ogromnym wrażeniem jego umiejętności, więc zaprosił go na testy do La Masii. Oprócz świetnego refleksu i dobrej gry na przedpolu Leban imponuje warunkami fizycznymi. Mierzy 188 cm, ale przecież nie przestał jeszcze rosnąć. Pamiętajmy jednak, że przepisy FIFA nie pozwalają zawodnikom poniżej 16. roku życia na podpisywanie profesjonalnego kontraktu z seniorskim klubem. Dlatego w najbliższym czasie jego rozwój będzie szczegółowo analizowany, a ostateczne decyzje zapadną w przyszłości. Jesteśmy jednak dobre myśli. Nie tylko Barcelona jest nim poważnie zainteresowania. Wpływają do nas oferty i zapytania również z czołowych klubów angielskich, włoskich i niemieckich – mówi Wilczyński, założyciel i prezes warszawskiego klubu.

Bułka przetarł ślady

Warszawska szkółka potrafiła już skutecznie wypromować kilku swoich piłkarzy. Półtora roku temu Escolę opuścił Marcin Bułka, który również trenował z Barceloną, ale ostatecznie trafił do Chelsea.

- Marcin to chłopak z rocznika 1999, ale trenuje z pierwszym zespołem ”The Blues” i występuje w drużynie U-23. Mieliśmy także Balthazara Pierreta [rocznik 2000). Który w październiku trafił do francuskiego Nice. Wszystko wskazuje, że Leban będzie naszym kolejnym absolwentem w wielkim europejskim klubie – cieszy się Wilczyński.

Przestroga



Prorokować Lebanowi wspaniałą karierę byłoby przedwcześnie. Wszyscy mamy w pamięci młodych zdolnych, którzy ostatecznie skończyli na peryferiach wielkiego futbolu. Dawid Janczyk strzelał gole dla Legii, kiedy ona pozbywała się Lewandowskiego. Dziś jeden gra Bayernie, a drugi nie mógł się załapać do składu Sandecji Nowy Sącz i zawiesił karierę. Pamiętacie Freddy`ego Adu? Już jako 14-latek był nazywany nowym Pele i podpisywał milionowe kontrakty z firmą nike, a teraz? Nie przeszedł nawet testów medycznych w Sandecji, beniaminku Lotto Ekstraklasy

