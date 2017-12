Gigantyczne zainteresowanie biletami na mistrzostwa świata. Polscy kibice w czołówce

Kolejny etap sprzedaży biletów na przyszłoroczny mundial został uruchomiony 5 grudnia. W ciągu pierwszych 24 godzin fani z całego świata wysłali aż 1 318 109 wniosków. Jak poinformowała FIFA, największym zainteresowaniem wejściówki cieszą się wśród Rosjan, którzy wysłali aż 34 proc. próśb (łącznie we wszystkich fazach sprzedaży przeznaczono dla nich aż 57 proc. biletów). W czołówce krajów z których zostało nadesłane najwięcej zgłoszeń są także Argentyna, Brazylia, Meksyk, Peru, Maroko, Egipt, Chiny i USA (które nie zagrają na mistrzostwach), a także dwa zespoły z grupy H: Polska i Kolumbia. Zgłoszenia na tym etapie będą przyjmowane do 31 stycznia 2018 roku.

Dwie poprzednie fazy sprzedaży odbyły się w październiku i listopadzie. Również wówczas nadeszła lawina zgłoszeń z Rosji (ok. 70 proc!). Tuż za nimi znaleźli się Meksykanie, Brazylijczycy i Chińczycy. Na każdą turę przeznaczona jest określona pula biletów. Kiedy liczba zainteresowanych przekroczy liczbę wejściówek, odbywa się losowanie. Kibice, którzy nie zdążą zarejestrować swoich zgłoszeń już teraz, będą mieli jeszcze dwie szanse: 13 marca, gdy ruszy kolejny etap dystrybucji wejściówek i tuż przed rosyjskim turniejem, tzw. „last minute”. W tym przypadku nie ma gwarancji, że bilety jeszcze będą.

– Kibice muszą pamiętać, że nie będzie możliwości bezpośredniego handlu biletami. Każdy kibic, który będzie chciał wejść na stadion, będzie musiał posiadać Fan ID, czyli dokument wydany przez Rosję, na którym będzie jego imię, nazwisko i fotografia. Jeżeli te dane nie będą zgadzać się z tymi na biletach, stewardzi nie będą wpuszczać na stadion – tłumaczy Sport.pl rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. Dodatkowo darmowy dokument Fan ID będzie pełnił rolę wizy. A dla tych którzy będą chcieli odsprzedać swoje bilety, zostanie uruchomiony specjalny serwis sprzedażowy FIFA.

Kibice mają do zakupu pojedyncze bilety na wybrany mecz, pakiet drużynowy (czyli na wszystkie spotkania wybranej reprezentacji, tzw. „Follow your team”), oraz pakiet stadionowy (wszystkie mecze na wybranym obiekcie). Najtańsza wejściówka na mecz grupowy kosztuje 105 dolarów (ok. 370 zł). Bilety w pakiecie „Follow your team”, to koszt od 350 do 700 dolarów (ok. 1200-2450 zł).

Reprezentacja Polski w grupie H zmierzy się z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Pierwszy mecz rozegramy w Moskwie z Senegalem (19 czerwca, 17:00), następnie w Kazaniu zmierzymy się z Kolumbią (24 czerwca, 20:00) i w Wołgogradzie z Japonią (28 czerwca, 16:00).