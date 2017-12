Były król strzelców Ekstraklasy podpisał kontrakt z Widzewem Łódź

O tym, że Demjan jest bliski podpisania kontraktu z Widzewem pisaliśmy we wtorek. W pozyskanie słowackiego napastnika mocno zaangażował się Michał Sapota, szef Murapolu (głównego sponsora łódzkiego klubu) oraz Franciszek Smuda, trener czterokrotnego mistrza Polski. - Taki piłkarz jak Demjan na pewno nam się przyda. Tworzymy drużynę, która ma być mieszanką młodości z doświadczeniem. A on pasuje do naszej koncepcji. Z jego umiejętnościami i rutyną nasza siła ofensywna poszłaby znacząco w górę - mówił Smuda w rozmowie ze Sport.pl

W środę Demjan przeszedł badania, a krótko po nich podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2018/2019.

Ostatnio były król strzelców Ekstraklasy występował w słowackiej Iskrze Borcice (lider drugiej ligi) i imponował skutecznością. W 16 meczach strzelił 16 goli.