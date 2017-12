PŚ w Titisee-Neustadt. Znamy skład Polaków. Wraca Schlierenzauer

Austriacki szkoleniowiec polskiej kadry zdecydował, że w Titisee-Neustadt wystartuje Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jakub Wolny.. W kadrze najsłabiej prezentuje się ostatni z nich. 22-latek ma za sobą jednak całkiem przyzwoitą serię, bo trzy razy z rzędu wchodził do drugiej serii. Młody Polak wykonuje więc cel minimum, dlatego nie ma powodu do zmian.

Walka o limity

W tej części Pucharu Świata Polska ma sześcioosobowy limit skoczków. Już w ten weekend rozpoczyna się jednak Puchar Kontynentalny w skokach, który wystartuje w kanadyjskim Whistler. Dobre wyniki w drugiej lidze mogą oznaczać, że w czasie Turnieju Czterech Skoczni Polska będzie mogła wystawić siedmioosobową kadrę.

Do Kanady jadą Bartosz Czyż, Przemysław Kantyka, Klemens Murańka, Tomasz Pilch i Paweł Wąsek. Polska ma tylko czteroosobowy limit w COC, dlatego w obu konkursach trzeba będzie zrezygnować z jednego skoczka. W tym czasie będzie jednak rozgrywany FIS Cup (trzecia liga), dlatego każdy Polak będzie miał możliwość startu.

Powrót Schlierenzauera

Do rywalizacji w Pucharze Świata wraca Gregor Schlierenzauer, który pod koniec października doznał kolejnego urazu kolana. Austriak nabawił się naciągnięcia więzadła pobocznego i ostatni miesiąc poświecił na ćwiczenia rehabilitacyjne. 53-krotny zwycięzca PŚ jest już jednak gotowy na powrót do rywalizacji i w ten weekend zobaczymy go na największej w całości naturalnej skoczni na świecie.(wśród dużych obiektów).

Schlierenzauer ma za sobą dwa kompletnie nieudane sezony. W sezonie 2015/2016 pojawił się tylko w sześciu konkursach PŚ. Skoczek uznał jednak, że prezentuje się znacznie poniżej swoich oczekiwań i zdecydował o zawieszeniu kariery. Dodatkowo w czasie marcowego urlopu doznał zerwania więzadeł krzyżowych i przez około 10 miesięcy walczył o powrót do formy.

Do Pucharu Świata wrócił w połowie zeszłego sezonu (w czasie weekendu w Wiśle). Skoczek był jednak cieniem samego siebie i udało mu się zdobyć zaledwie 94 pkt (w sumie wystąpił w siedmiu konkursach).