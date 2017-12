MŚ piłkarek ręcznych. Polki bez szans w meczu z Norweżkami

Polki do spotkania z Norweżkami przystąpiły z mieszanymi odczuciami. W pierwszym meczu ograły bowiem faworyzowane Szwedki, a w drugiej kolejce sensacyjnie przegrały z Czeszkami. Ich dyspozycja stała więc pod małym znakiem zapytania.

Spotkanie rozpoczęło się od kilku dobrych akcji ofensywnych Polek i bardzo dobrych interwencji Weroniki Gawlik. Jednak wraz z upływem kolejnych minut Norweżki coraz bardziej dominowały na boisku, a koncert fenomenalnej gry ofensywnej dawała Veronica Kristiansen. 27-latka była nie do zatrzymania, wspierana przez swoje koleżanki z łatwością omijała zdezorientowane i nieporadne w obronie Polki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 18-11.

Po zmianie stron obraz gry tylko się pogorszył. Zawodniczki Leszka Krowickiego nie radziły sobie kompletnie ze świetnie zorganizowanymi rywalkami, które co i rusz przeprowadzały zabójcze kontry. Nie pomagała również bardzo wysoka nieskuteczność w ataku, która wynikała m.in. z bardzo dobrej postawy Katriny Lunde.

- W tym momencie wynik nas już nie interesuje. Grajmy swoje, obrona musi funkcjonować, skupmy się i nie dopuszczajmy do ataków skrzydłami - powiedział w 50. minucie spotkania trener Krowicki podczas przerwy o którą poprosił. 60-letni szkoleniowiec zdawał sobie już sprawę, że meczu z Norweżkami nie da się uratować, a niebawem przed Polkami bardzo ważne zadanie.

Kolejny mecz biało-czerwone rozegrają w czwartek (7 grudnia). Rywalem Polek będą Węgierki, z którymi mecz najprawdopodobniej przesądzi o awansie do 1/8 finału mistrzostw świata w Niemczech. - Wiemy, że to będzie dla nas mecz o wszystko. Wiedziałyśmy to już przed meczem z Norwegią. Jesteśmy w grze, wciąż możemy wyjść z grupy. Wszystko jest w naszych rękach - powiedziała po przegranej z Norwegią Sylwia Lisewska na antenie TVP Sport.

Tabela grupy B po meczu Polek z Norwegią:

1. Norwegia - 6 pkt. (Z,Z,Z)

2. Czechy - 4 pkt. (P,Z,Z)

3. Szwecja - 4 pkt. (Z,Z,P)

4. Węgry - 2 pkt. (Z,P,P)

5. Polska - 2 pkt. (P,P,Z)

6. Argentyna - 0 pkt. (P,P,P)