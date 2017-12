Pjongczang. Rosja wyrzucona z zimowych igrzysk!

To decyzje Komitetu Wykonawczego MKOl, który we wtorek przez wiele godzin naradzał się, jaka powinna być kara dla Rosji za dopingowe oszustwa z ostatnich kilku lat, w tym zorganizowany system oszustwa podczas igrzysk w Soczi. Kary są bardzo surowe. Rosja, zwycięzca klasyfikacji medalowej w Soczi, do czasu jak zaczęła tracić medale za doping (straciła już 11 z 33, zdyskwalifikowano 25 sportowców), nie zdobędzie w Pjongczang żadnego medalu. Rosyjski komitet olimpijski został zawieszony, a szef tego komitetu Aleksander Żukow – zawieszony jako członek MKOl. Nie będzie w Pjongczang reprezentacji Rosji, rosyjskiej flagi podczas ceremonii otwarcia, przedstawiciele ministerstwa sportu Rosji nie otrzymają akredytacji olimpijskiej. A Witalij Mutko, najpotężniejszy człowiek rosyjskiego sportu w ostatnich 10 latach, został dożywotnio wykluczony z igrzysk, podobnie jak jego zastępca w ministerstwie sportu podczas igrzysk w Soczi, Jurij Nagornych.

W Pjongczang wystartują sportowcy rosyjscy, ale tylko pod flagą olimpijską, w reprezentacji nazwanej Olimpijczycy z Rosji (OAR, Olympic Athletes from Russia, taki napis będą mieli na strojach). Zdobywane przez nich medale będą figurować w tabelach jako medale OAR. Wystartować mogą jednak tylko ci, którzy przejdą antydopingową weryfikację. Nie mogli być zamieszani w dopingowe oszustwa z Soczi, ani skazywani za doping. Będą też musieli przejść odpowiednią liczbę testów antydopingowych. Ich weryfikacją zajmie się ITA, czyli powołana przez WADA i MKOl władza antydopingowa, która właśnie zaczyna działalność. Pjongczang to będą pierwsze igrzyska pod jej jurysdykcją.

- Zarówno Rosja jak i rosyjscy sportowcy mieli tym razem prawo do sprawiedliwego procesu. Nie było na to czasu przed Rio 2016 – tłumaczył szef MKOl Thomas Bach, tłumacząc dlaczego kara jest bardziej surowa niż ta orzeczona przez MKOl przed Rio, gdy komitet olimpijski powierzył decyzje o dopuszczaniu Rosjan do startów międzynarodowym federacjom poszczególnych sportów olimpijskich. – To był przypadek bezprecedensowego ataku na wiarygodność igrzysk – mówił Bach o postępowaniu Rosjan. Decyzja MKOl zapadła po zapoznaniu się z raportem komisji Samuela Schmida, byłego prezydenta Szwajcarii, który miał ustalić, czy można w przypadku Rosji mówić o dopingu państwowym. Rosji przysługuje od tej decyzji prawo odwołania do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.

- Postaramy się zorganizować w Pjongczang ceremonie dekoracji dla tych sportowców, którzy otrzymają medale po dyskwalifikacjach Rosjan i których doping Rosjan pozbawił tej przyjemności podczas igrzysk w Soczi – zapowiedział Bach.

Przed Rio decydowały poszczególne federacje, nie MKOl

"Opcja atomowa" - tak sam Bach nazwał przed Rio 2016 wariant karnego wykluczenia z igrzysk całej Rosji. Wtedy był przeciw, mówił, że ten wariant to tylko "śmierć i zniszczenia", odpowiedzialność zbiorowa. Odrzucał też jako zbyt upokarzający wariant dopuszczenia Rosjan tylko jako sportowców neutralnych, startujących pod flagą olimpijską i słuchających po zwycięstwach olimpijskiego hymnu. Komitet Wykonawczy zdecydował wówczas, że każda z federacji sportów olimpijskich sama zdecyduje, na jakich zasadach dopuścić Rosjan. Federacje dopuściły 271 Rosjan, którzy zdobyli w Rio aż 56 medali. Tylko lekkoatletyka i podnoszenie ciężarów zdecydowały się na bardzo gęste sito weryfikacji.

Wówczas była już znana skala oszustw z Soczi, z MŚ w lekkiej atletyce 2013, były już dwa raporty Światowej Agencji Antydopingowej w tych sprawach, Rodczenkow już zeznawał reporterom "New York Timesa" i amerykańskim śledczym. MKOl wiedział o dziurze w laboratorium, przez którą z pomocą rosyjskiej bezpieki podmieniano próbki moczu na czyste, wiedział o "Księżnej", czyli liście sportowców którym podawano koktajl sterydowy nazywany "Duchess", wiedział o niszczeniu tysięcy próbek w laboratorium w Moskwie, którym też przez lata kierował Rodczenkow. O magazynie próbek z czystym moczem, ulokowanym w budynku Federalnej Służby Bezpieczeństwa niedaleko laboratorium antydopingowego (jak skarży się Rodczenkow w swoim pamiętniku, bezpieczniacy narobili niezłego bałaganu wrzucając tam próbki bez ładu i składu i musiał to potem sortować według nazwisk i dyscyplin olimpijskich).

25 sportowców skazanych, jedna osoba uniewinniona

18 miesięcy temu MKOl działał w pośpiechu i decydował w oparciu o cudze ustalenia. Teraz miał czas, powołał dwie własne komisje śledcze, a im bliżej było końca ich pracy, tym ostrzej Bach - przyjaciel Władymira Putina - wypowiadał się publicznie w sprawie oszustwa z Soczi. Jedna komisja, nazwana komisją Oswalda, badała indywidualne przypadki sportowców zamieszanych w dopingowy spisek, by wymierzać dyskwalifikacje lub uniewinniać. Skazała na dożywotnie wykluczenie z igrzysk już 25 sportowców, odebrała im 11 z 33 zdobytych przez Rosję medali z Soczi. Uniewinniła jedną osobę, nie ujawniając o kogo chodzi. W uzasadnieniu do dyskwalifikacji biegacza narciarskiego Aleksandra Legkowa członkowie komisji napisali, że zeznania Grigorija Rodczenkowa są wiarygodne, spisek dopingowy istniał i zatruł igrzyska w sposób bezprecedensowy. W obradującym we wtorek Komitecie Wykonawczym zasiada dwóch członków tej komisji: Denis Oswald i Juan Antonio Samaranch junior.