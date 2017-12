Zamieszanie w Norwegii. Piłkarz rozebrał się do naga

W niedzielę Lillestrom pokonało Sarpsborg 08 (3:2) w finale Pucharu Norwegii. Po meczu bohaterem światowych mediów został Aleksander Melgalvis Andreassen, który podczas świętowania na scenie postanowił urządzić striptiz i założyć na genitalia zdobyty puchar.

Wideo z celebracji piłkarzy Lillestrom można obejrzeć tutaj.

- Zwycięstwo w Pucharze Norwegii to wielka rzecz i z tego powodu powinno się świętować, ale powinno się tego w ten sposób. Zawodnik powinien okazać więcej szacunku. Jestem pewien, że Melgalvis nie zrobił tego do końca świadomie. On i zespół na pewno wiedzą, że było to niewłaściwe - powiedział Yngve Haavik, dyrektor ds. komunikacji norweskiej federacji.

Piłkarz przyznał, że wyszło to spontanicznie. - Nigdy nie myślałem, że zdobędę Puchar Norwegii. Przeszedłem długą drogę, aby tego dokonać. Rozumiem, że niektórzy ludzie uważają, że przesadziłem. Przepraszam, ale nie żałuję tego - powiedział 28-letni piłkarz.