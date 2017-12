Niespotykane sceny podczas meczu krykieta. Zawodnicy dusili się i wymiotowali przez smog

Delhi cierpi na coraz większy problem smogu od kilku tygodni. Przez narastające zjawisko zanieczyszczenia powietrza sportowcy w trakcie ostatniego meczu krykieta pomiędzy Indiami i Sri Lanką musieli grać w specjalnych maskach, ale nawet one nie wystarczyły do normalnego przeprowadzenia zawodów.

ALTAF QADRI/AP

Najgorzej skutki działania smogu odczuli Mohammad Shami i Suranga Lakmal, którzy w pewnym momencie zaczęli wymiotować i musieli opuścić plac gry. Po meczu trener reprezentacji Sri Lanki przyznał, że jego zawodnicy czuli się bardzo źle i od początku spotkania odczuwali duży dyskomfort.

ALTAF QADRI/AP

Test mecze krykieta - własnie w takiej formie rozgrywane było spotkanie Indii ze Sri Lanką - prowadzone są przez 5 dni, a zawodnicy obydwu drużyn codziennie przebywają na placu gry aż po 8 godzin. Tak długi czas gry w tak trudnych warunkach jeszcze bardziej wpłynął negatywnie na stan zdrowia i samopoczucie zawodników.

Indyjski związek krykieta w ciągu najbliższych kilku dni ma podjąć decyzję o przełożeniu lub odwołaniu spotkań zaplanowanych w najbliższym czasie.