Mistrzostwa Świata 2018. Czołowy piłkarz Kolumbii nie pojedzie na mundial? Zawodnik oskarżony o rasistowskie zachowanie

Do zdarzenia doszło podczas listopadowego spotkania wyjazdowego reprezentacji Kolumbii z Koreą Południową (1-2). W drugiej połowie sędzia odgwizdał faul na Jamesie Rodriguezie, który po chwili zdenerwowany podszedł do Ki Sung-yonga i zaczął się z nim szarpać, do przepychanki dołączył Lee Jae-Sung, który uderzył gwiazdora Bayernu Monachium. Po tym zachowaniu na murawie rozpętała się prawdziwa burza, podczas której kamery uchwyciły moment, w którym Edwin Cardona – który kilka minut wcześniej wszedł na boisko – wykonał gest pokazujący skośne oczy w stronę rywali.

Jeśli FIFA uzna, że gest wykonany przez 24-latka był rasistowski, zawodnik zostanie zawieszony na 5 spotkań, oznacza to, że najprawdopodobniej nie będzie mógł wystąpić w przyszłorocznym mundialu w Rosji, gdzie jednym z grupowych rywali reprezentacji Kolumbii będzie Polska.

Lewoskrzydłowy na co dzień występuje w argentyńskim klubie Boca Juniors, dla którego w obecnym sezonie rozegrał 9 spotkań, w których trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców. Cardona to jeden z najważniejszych piłkarzy reprezentacji Kolumbii. W eliminacjach mistrzostw świata rozegrał 15 spotkań, w których strzelił 3 gole.