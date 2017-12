Szokujące słowa Paula Pogby. "Życzył rywalom kontuzji". De Bruyne odpowiada

Francuski piłkarz Paul Pogba udzielił kontrowersyjnego wywiadu, który został zauważony niemal we wszystkich mediach.

Gwiazdor United odniósł się do licznych kontuzji, z którymi zmaga się jego klub. Pogba przyznał, że chciałby tego samego dla rywala zza miedzy. - Wiem, że to źle zabrzmi, ale mam nadzieję, że kilku ważnych graczy City dozna kontuzji, tak jak nam to sie zdarzało już wiele razy. W kluczowych meczach często gramy w osłabieniu - mówił Pogba.

Do sprawy odniósł się piłkarz Manchesteru City Kevin de Bruyne. Belg skomentował fakt, że w najbliższym meczu nie wystąpi Pogba, który został czerwoną kartkę.

- Jeśli ktoś uważa, że to karma, to w porządku. Każdy ma prawo do swojego zdania. Ja nie wierzę w te bzdury. Ja nikomu nie życzę kontuzji. To tylko rywalizacja sportowa - dodał de Bruyne.

Derby Manchesteru zostaną rozegrane w najbliższą niedzielę o godzinie 17.30.