PLK. Trefl wygrywa derby rzutem w ostatniej sekundzie. Karolak bohaterem

Stawką meczu był nie tylko lokalny prymat, ale i wyższe miejsce w tabeli, bo zespoły przystępowały do niego z identyczny bilansem 5-3. Podwyższone tętno było wyczuwalne od pierwszych sekund. Mecz lepiej zaczęli koszykarze z Gdyni, którzy prowadzili 14:4 i do czwartej kwarty cały czas byli minimalnie z przodu, mimo że Trefl po seriach punktowych co i rusz zmniejszał straty.

Końcówka spotkania należała jednak do sopocian, którzy nawet na trzy minuty przed końcem prowadzili czterema punktami (75:71), a w decydujących sekundach podejmowali lepsze decyzje. Na 8 sekund przed końcem Filip Dylewicz zablokował rzut Marcela Ponitki na zwycięstwo i Trefl przy stanie 78:78 miał swoją szansę.

Po czasie dla sopocian piłkę dostał świetnie dysponowany Jakub Karolak, który trafił z dystansu o tablicę, wygrywając tym samym mecz dla swojej drużyny.

W całym spotkaniu Karolak rzucił 29 punktów, 4 zbiórki i 4 asysty. Trafił sześć z ośmiu prób z dystansu. 19 punktów dołożył Steve Zack, a 15 miał Filip Dylewicz. Krzysztof Szubarga zdobył dla Asseco 28 punktów, 3 zbiórki i 4 asysty.

Trefl z bilansem 6-3 wskoczył na szóste miejsce w PLK, Asseco (5-4) jest ósme. Liderem jest Anwil Włoclawek (9-1), a tabelę zamyka Legia Warszawa, która w tym sezonie nie wygrała jeszcze meczu (0-9).