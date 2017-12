Bundesliga. Carlo Ancelotti odpowiedział na zarzuty Bayernu Monachium

Carlo Ancelotti odniósł się do publikacji niemieckich mediów, które już od dłuższego czasu informowały, że piłkarze Bayernu Monachium nie byli zadowoleni z treningów 58-letniego szkoleniowca.

- Wiele zostało powiedziane - przez piłkarzy, prezydenta klubu i media. Było nieporozumienie dotyczące naszych metod pracy, ale opracowywałem je przez wiele lat i nie chciałem ich zmieniać - powiedział Ancelotti.

Z treningów włoskiego szkoleniowca zadowolony nie był również Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski przyznał w rozmowie z dziennikiem "Bild", że plaga kontuzji w zespole mistrza Niemiec mogła wziąć się ze zbyt małej intensywności.

- Jeśli dochodzi do tak wielu kontuzji mięśniowych, trzeba zwrócić uwagę nie na ostatnie tygodnie, a dwa, trzy miesiące. Jeśli mało trenujesz, musisz robić coś indywidualnie - zaznaczył kapitan reprezentacji Polski.

Co na to Ancelotti? - Piłkarze grają rocznie po sześćdziesiąt meczów i moje zajęcia były oparte na jakości, nie objętości. Teraz nie można wykonywać tyle fizycznej pracy, ile w czasach, kiedy byłem piłkarzem. To byłoby niszczące dla zawodników - zakończył Włoch.

Carlo Ancelotti pracował w Bayernie Monachium od 11 lipca 2016 do 28 września 2017 roku. Wygrał 43 mecze, osiem zremisował, a dziewięć przegrał.