Carlo Ancelotti podjął decyzję odnośnie prowadzenia reprezentacji Włoch

Włoska federacja poszukuje nowego selekcjonera od połowy listopada bieżącego roku. Właśnie wtedy ze swoim stanowiskiem pożegnał się bowiem zwolniony Giampiero Ventura.

69-latek został zwolniony z powodu braku awansu na mistrzostwa świata w Rosji. W grupie eliminacji do MŚ w Rosji Włosi zajęli drugie miejsce, znajdując się za Hiszpanią, co oznaczało konieczność przystąpienia do meczów barażowych, gdzie lepsza od reprezentacji Włoch okazała się Szwecja (0:1, 0:0). W wyniku porażki w dwumeczu ze Szwedami reprezentacja Włoch nie zakwalifikowała się na mundial, po raz pierwszy od 1958 roku.

Od tamtej pory włoskie media jako faworyta do zastąpienia Ventury wskazywały Carlo Ancelottiego, który od 28 września pozostaje bez pracy po tym, jak stracił posadę szkoleniowca pierwszego zespołu Bayernu Monachium.

58-latek nie chce jednak prowadzić Azzurich, ponieważ chce kontynuować swoją karierę w roli trenera klubowego. - Mogę potwierdzić, że federacja kontaktowała się ze mną i, że z nią rozmawiałem. Powiedziałem, że jestem zaszczycony, ale praca z kadrą jest zupełnie inna od pracy w klubie. Będąc selekcjonerem, pracowałbym całkiem inaczej niż jako trener klubu, a ciągle sprawia mi radość codzienna praca z zespołem - powiedział były trener Bayernu na antenie stacji RAI.

Jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych trenerów wszech czasów był również łączony z objęciem posady selekcjonera w Arabii Saudyjskiej i Chorwacji.

Sam przyznał jednak, że mimo dużego zainteresowania, na ławkę trenerską wróci najprawdopodobniej dopiero latem przyszłego roku. - Chcę wstrzymać się z podjęciem nowej pracy do 30 czerwca, kiedy wygaśnie mój kontrakt z Bayernem Monachium - powiedział Włoch.