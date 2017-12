Boruc, Glik i Peszko na Amber Cup! Do Gdańska może przyjechać HSV

Lista ambasadorów turnieju Amber Cup mogłaby być listą marzeń niejednego trenera. 7 stycznia w Gdańsku mają pojawić się Artur Boruc, Kamil Glik i Sławomir Peszko. Jak co roku nie zabraknie także byłego już reprezentanta Sebastiana Mili. Wszyscy oni zjawią się nad morzem z okazji 12. edycji największego w Polsce turnieju piłki nożnej halowej. Poza Borucem, Glikiem i Peszko swoją obecność zapowiedzieli także inni kadrowicze. – Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to przyjadą także Jacek Góralski z Łudogorca Razgrad i Jarosław Jach z Zagłębia Lubin. Nikogo z chłopaków nie trzeba było długo namawiać. Turniej Amber Cup od lat ma swoją markę – mówi nam organizator Daniel Kaniewski.

W Ergo Arenie gospodarzem tradycyjnie będzie gdańska Lechia, a rywalizować z nią będzie Śląsk Wrocław i pierwszoligowa Miedź Legnica (te drużyny potwierdziły już udział w najsilniejszych składach). W Gdańsku spodziewane są także Piast Gliwice, Wisła Płock i Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Sił spróbują również piłkarze i menadżerowie agencji „Fabryka Futbolu”, która w swoich szeregach ma m.in. Bartosza Bereszyńskiego, Karola Linettego i Jana Bednarka, który wystąpił w ostatniej edycji turnieju. Jak dowiedział się Sport.pl organizatorzy wciąż negocjują z Hamburgerem SV, który wstępnie wyraził zainteresowanie startem w zawodach. – Jeżeli Niemcy się zdecydują, to będziemy mieli najsilniej obsadzony turniej w historii. Ale nawet jeśli się to nie uda, to poziom rywalizacji i tak będzie najwyższy od lat – zapewnia Kaniewski. W 2017 roku zwycięzcą okazała się Lechia Gdańsk, która w finale w rzutach karnych pokonała Śląsk Wrocław.

Poza dorosłymi, rywalizować będą także zawodnicy do lat 10 (rocznik 2008). Swój udział w turnieju, który odbędzie się 6 stycznia, zapowiedzieli: Lechia, Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Arka Gdynia, Śląsk, Pogoń Szczecin czy Akademia Piotra Reissa.