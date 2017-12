ONICO Warszawa już po akcji Movember. "Najważniejsza jest profilaktyka"

W tym roku po raz pierwszy wszyscy zawodnicy oraz członkowie sztabu ONICO Warszawa wzięli udział w popularnej akcji Movember. Już na początku miesiąca wygląd zmienili dwaj środkowi - Andrzej Wrona i Jakub Kowalczyk - obaj warszawscy siatkarze co roku promują projekt na swoich kontach społecznościowych. Do akcji dołączyli także Nikola Gjorgiew, Janek Nowakowski oraz Wojtek Włodarczyk. Ci, którzy nie zdołali zapuścić własnego zarostu, choć symbolicznie stali się wąsaczami, a końcowy efekt całej akcji uwieczniliśmy na jednym z treningów w warszawskiej Arenie Ursynów.

Projekt popiera także lekarz ONICO Warszawa, Mateusz Dawidziuk z Centrum Medycznego Gamma. - Movember to moment zastanowienia nad tym, że mężczyźni mogą chorować na typowo męskie nowotwory. Temat jest dość wstydliwy, ale bardzo ważny. Nowotwór jąder występuje rodzinnie, może być jedną z przyczyn bezpłodności. Diagnostyka jest dość prosta – wystarczy przeprowadzić badanie USG. Co do raka prostaty – każdy z nas, po 45 roku życia, powinien pamiętać o badaniu PSA – badaniu z krwi, gdzie podwyższenie normy może wskazywać na pewien problem. Wszelkie zmiany – krwiak, powiększenie, obrzęk – powinny kierować nas bezpośrednio do urologa – powiedział.

? Najważniejsza jest profilaktyka. Czynniki nowotworu jąder są bardziej genetyczne niż środowiskowe, ale zdrowy, aktywny tryb życia, dieta z małą ilością tłuszczów nasyconych czy witaminy D i E pomogą nam zminimalizować ryzyko choroby. W Polsce nowotwór jąder wykrywany jest znacznie rzadziej niż w krajach Europy Zachodniej, ale ma gorsze wyniki leczenia. Powód jest bardzo prosty – zbyt późne wykrycie. Dlatego, panowie, pamiętajcie – raz w miesiącu badajcie jądra samodzielnie – zakończył Mateusz Dawidziuk.

Wszyscy, którym nie spodobał się wąsaty wygląd naszych siatkarzy, mogą spokojnie odetchnąć – akcja Movember powróci dopiero za jedenaście miesięcy!