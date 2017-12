Premier League. Aliou Traore przechodzi z PSG do Manchesteru United

To reprezentant Francji do lat 17. Zdążył już zadebiutować w zespole do lat 18 (porażka 2-3 z Wolverhampton).

Trener Kieran Mckenna określił, że "szukał takiego piłkarza jak Traore od dawna. To bardzo silny pomocnik biegający od jednego pola karnego do drugiego. Jest bardzo dobry technicznie i wciąż się poprawia. To miły chłopak, jego angielski jest coraz lepszy."